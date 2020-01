Vestidor de Chivas descarta que afecte la situación de Víctor Guzmán

El caso de Víctor Guzmán acaparó las miradas. Más allá del triunfo de Chivas (2-0 ante FC Juárez) en su debut dentro del Clausura 2020, llamó la atención que uno de los refuerzos más costosos no estuviera disponible. Las razones hasta el momento no están claras, pero el vestidor rojiblanco confía en que esta situación no afectará el desempeño del equipo.

“Somos un grupo muy unido, muy fuerte. Tenemos una coraza muy fuerte”, sentenció el guardameta de Chivas, Antonio Rodríguez. En el plantel rojiblanco nada se quiere hablar sobre el tema. Otros jugadores han preferido no emitir palabra alguna. Únicamente el portero fijó una postura de unidad ante lo que sucede, sin que se sepa claramente de qué se trata.

Víctor Guzmán no se presentó al entrenamiento del viernes pasado. Tampoco concentró esa noche con el plantel y no estuvo disponible el sábado para el encuentro ante FC Juárez. Estaba considerado para salir a la banca, pero el técnico Luis Fernando Tena tuvo que llevar en su lugar a Dieter Villalpando.

Ese mismo sábado, pero por la mañana, el “Pocho” Guzmán fue visto en la Barranca de Huentitán, entrenando por su parte. No llevaba indumentaria del Club Deportivo Guadalajara. El técnico de Chivas aclaró que no tiene un plan de trabajo por separado. Lo único oficial es que atraviesa por un “problema personal”, pero los rumores y especulaciones siguen en aumento.

No entrenará con el equipo

Este lunes, el Rebaño Sagrado volverá a los entrenamientos después de un día de descanso. Y se prevé que no estará presente Víctor Guzmán, quien continuará con su misteriosa ausencia, pues la directiva aún desconoce cómo enfrentar la situación que vive.

Hasta el momento circulan diversas versiones. Algunas hablan de un tema de indisciplina, algo que fue negado por el propio futbolista. Otros rumores apuntan a que se habría encontrado algo en los exámenes médicos hechos al jugador cuando recién fue contratado por Chivas.