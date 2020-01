“Voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia”: Víctor Guzmán

En una semana de muchos rumores, y tras el anuncio de su suspensión por dar positivo en la prueba antidoping, Víctor Guzmán publicó un mensaje en el que asegura que todo es un “terrible error”.

El mediocampista, uno de los refuerzos del Rebaño para el actual torneo, lamentó, a través de sus redes sociales, la situación que lo aqueja y manifestó que demostrará su inocencia, pues no ha ingerido sustancias para mejor su rendimiento.

"A la afición y a los medios de comunicación, el pasado 9 de enero de 2020 me fue comunicado el resultado analítico adverso de un control antidopaje al que fui sometido el 10 de agosto de 2019 durante la jornada 4 de campeonato de la Liga MX tras el partido entre Pachuca y Querétaro.

Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que ha tenido oportunidad, mi total apoyo a a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente.

Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre tras su apertura que ha sido un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar claro que NUNCA he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace más feliz: jugar al futbol.

Finalmente, les pido a todos, especialmente a los medios de comunicación, que respeten mi privacidad y la de mi familia mientras dure esta situación tan desagradable en la que nos hemos visto envueltos", se lee en la publicación.

Este mensaje fue respaldado por comentarios de apoyo por jugadores y ex jugadores rojiblancos como Issac Brizuela y Ramón Morales.

La Liga MX anunció que realizará la investigaciñon pertinente para aclarar la situación del jugador.

