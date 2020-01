'Durante mi carrera sí me hizo falta apoyo': Shaila Pérez

Shaila Pérez platicó en entrevista con Publisport sobre sus decisiones de dar un paso al costado en su carrera dentro de la gimnasia para incursionar en otros ámbitos ligados al deporte y así inspirar a mujeres y niñas en México, y en otras partes del mundo, además de que afirmó que vislumbra un gran futuro para México en la disciplina de la gimnasia, así como una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, habló sobre lo que representó participar en Exatlón en su versión de Estados Unidos, mismo del que se proclamó ganadora.

¿Cómo fueron tus inicios en la gimnasia y por qué te apasionó este deporte?

— Vengo de una familia deportista. Por parte de la familia de mi mamá todos son deportistas, normalmente crecí en un ambiente de competencias físicas, pero mi papá trabajaba organizando competencias y, cuando tenía como 5 años, una competencia de gimnasia me llamó la atención por la magnesia y después me fui enamorando del deporte poco a poco.

¿Alguna vez te llamó la atención otro deporte o siempre fue tu pasión querer ser gimnasta?

— Siempre fue la gimnasia. Antes de la gimnasia había hecho algo de actividad física, pero no me había decidido por algún deporte y después de mi carrera gimnástica ya he practicado otros deportes, pero siempre me apasionó la gimnasia.

¿Cuáles consideras tus logros más destacados y cómo llegaste a obtenerlos?

— Hablando sobre mis logros como gimnasta, definitivamente el que más orgullosa me hace sentir y el que más trabajo me costó, fue el tercer lugar nacional en el nivel 10 categoría elite, el cual es el de más alto rango en la categoría de las gimnastas del país. Fue una vida de trabajo y mucho sacrificio para poder ser una de las mejores gimnastas del país. También la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil, fue uno de los que me hizo sentir más orgullosa en mi carrera dentro de la gimnasia.

¿Qué te transmitió el hecho de haber estado en una Copa del Mundo y cómo se vive estar en un evento de tal magnitud?

— Antes de la Copa del Mundo había ido a otras competencias internacionales. Sin duda, portar la camiseta de tu país es algo increíble, es un compromiso muy grande, te llena de orgullo. Sin embargo, para este evento clasifiqué 10 días antes y, debido a lo pesado de los entrenamientos, me rompí el pie, no pude asistir y definitivamente se rompió mi corazón –además del pie– pero estoy muy orgullosa de haber logrado la clasificación.

¿Cuál fue la etapa más difícil por la que atravesaste en tu carrera?

— Cuando se rompió mi pie fue de lo más difícil que he vivido, fue muy duro saber que tenía que parar mi proceso sabiendo que estaba en un momento bastante bueno; sin embargo, a todo lo que me había tenido que sobreponer como persona y como gimnasta me ayudó a salir adelante.

¿Qué opinión tienes sobre la gimnasia en México y cómo ves el proceso actual en comparación de etapas anteriores?

— Creo que los procesos actuales en la gimnasia en México son bastante buenos. En el tiempo que yo llevo en la gimnasia es lo más transparente que se ha hecho el proceso, es bastante equitativo para todas las niñas y me parece que México está creciendo y vamos bien en ese ámbito.

¿Crees que algún día con el trabajo que se está haciendo, México pueda alcanzar e incluso superar a potencias mundiales en gimnasia?

— Creo que sí es capaz de alcanzar a potencias como lo son Estados Unidos, Rusia y China. Simplemente creo que se necesita tiempo y apoyo para que eso suceda.

¿Alguna vez te tocó vivir falta de apoyo durante tu carrera dentro de la gimnasia?

— Durante mi carrera en la gimnasia sí me hizo falta más apoyo para lograr más cosas que me hubieran gustado; sin embargo, corrí con la suerte conseguí personas que me ayudaron, no siempre de las instituciones deportivas, pero sí por fuera y siempre hubo personas que me estiraron la mano.

¿Qué opinión tienes sobre Alexa Moreno y las constantes críticas que ha recibido durante su carrera?

— Para México representa orgullo, es una inspiración para muchas niñas, muchas mujeres. A mí en lo personal me inspira, es una persona muy grande, no todo mundo logra lo que ella ha logrado, lo que ha hecho es muy difícil, mucho trabajo y mucho esfuerzo.

¿Cuáles son tus próximos objetivos en el mundo del deporte?

— Decidí que mi retiro de la gimnasia es permanente; sin embargo, tengo otros objetivos, tanto personales como laborales. Entre los que destacan seguir inspirando a niñas, mujeres, familias, estoy trabajando en una marca de magnesia y de ropa que inspira a niñas y mujeres, también estaré en Isla Mujeres grabando rutinas de entrenamiento y me encantaría seguir haciendo crecer mis proyectos personales y laborales.

¿Qué te animó a participar en una competencia como Exatlón?

— Lo que me inspiró fue la experiencia. Claro que tenía como objetivo el dinero, pero mi primer motivación fue la experiencia. Como deportista tuve muchas cosas que me dejaron un sabor amargo y quería vivir Exatlón como el otro lado de la moneda, disfrutarlo y vivirlo como deporte sanamente.

¿Qué fue lo que más disfrutaste dentro de Exatlón?

— Los circuitos, me encantó la experiencia como gimnasta, hacer los circuitos fue lo que más me encantó y, en segunda instancia, la convivencia con mis compañeros.

¿Crees que Tokio 2020 pueden ser de los mejores Juegos Olímpicos de México en la historia?

— No sé aún cuántos deportes ni atletas van a clasificar; sin embargo, podría dar un porcentaje. De los atletas que clasifiquen creo que un 50 o 60% podría dar medalla para México y definitivamente podría ser la mejor actuación de México en unos Juegos Olímpicos.

Ficha

•Nombre: Shaila Pérez Jiménez

•Edad: 23 años

•15 años como gimnasta profesional.

•Actualmente es entrenadora de gimnasia y estudiante de fisioterapia.

•Compitió en Extaltón 2019 y resultó ganadora.

