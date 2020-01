Leones Negros apuntan al ascenso a Primera División

Los Leones Negros presentaron este martes a sus cinco refuerzos de cara al Torneo Clausura 2020 de la Liga de Ascenso. Juan Carlos “Topo” Valenzuela, Antonio Santos, Raúl Ramírez, José “Tepa” González y el colombiano Yilton Díaz son los nuevos integrantes de la Universidad de Guadalajara. Con ellos, el presidente Alberto Castellanos consideró que el plantel debe aspirar a volver a la Primera División.

“El objetivo de este equipo es tenerlo donde merece estar y donde la afición quiere que esté. Creemos que tenemos todos los atributos para ser un equipo protagonista del Ascenso. El objetivo para este semestre es regresar a la Primera División. Creo que estos jugadores vendrán a ser un soporte muy importante para poder cumplir con los objetivos que nos estamos trazando”, explicó el directivo.

El “Topo” Valenzuela cuenta con un amplio recorrido en el futbol mexicano. Nació en el Atlas y ahora jugará con Leones Negros. “En primera instancia, por el proyecto, es por lo que vengo. Se sentaron, hablaron conmigo de frente y es un proyecto ambicioso. Asumo un nuevo reto, estar en la Liga de Ascenso, trascender con este equipo. Es un proyecto muy serio con una gran directiva, el grupo de jugadores está muy comprometido y tiene bien claros los objetivos de trascender”, señaló.

Quiere minutos de juego

Por su parte, el joven delantero “Tepa” González salió del Guadalajara en busca de tener actividad. “Chivas armó muy buen plantel, me pidieron que yo tuviera minutos para que me pudiera foguear y luego regresar. Vengo a préstamo por un año y me motivó estar en el Ascenso MX por el reto que se tiene de ascender. Cuando llego al equipo, me encuentro con un grupo comprometido a muerte. Eso me motivó mucho a tomar la decisión de quedarme aquí. Además de tener jugadores de gran experiencia como Omar Bravo, que me motiva mucho para aprender”, aseguró.

Los Leones Negros debutarán en el Torneo Clausura 2020 el jueves 23 de enero a las 20:30 horas. Recibirán en el arranque de la Liga de Ascenso MX en el Estadio Jalisco la visita de Alebrijes de Oaxaca.