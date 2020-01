Red Sox despiden a Alex Cora, involucrado en investigación por robo de señales

Los Medias Rojas de Boston despidieron al mánager Alex Cora un día después de que el comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred lo implicó en el escándalo de robo de señales que ha estremecido al beisbol.

El puertorriqueño era el coach de banca de los Astros de Houston cuando ganaron la Serie Mundial de 2017, y llevó a Boston al título al año siguiente, en su primera campaña como mánager.

AJ Hinch, mánager de los Astros, y Jeff Luhnjow, gerente general de ese equipo, fueron destituidos el lunes, una hora después de que Manfred los suspendió durante toda la temporada 2020 por su participación en la trampa.

El reporte de nueve páginas de Manfred mencionaba 11 veces a Cora, describiéndolo como la persona clave en la planeación y ejecución del sistema de robo se señales. Los Astros emplazaron una cámara detrás del jardín central para descifrar las señales de los receptores a los pitchers. Luego, los peloteros daban un número determinado de golpes en un cesto de basura, para avisar a su compañero en la caja de bateo qué lanzamiento se le haría.

La oficina de las mayores había investigado también acusaciones de que los Medias Rojas habían robado señas durante la temporada de 2018, en la que terminaron conquistando el Clásico de Otoño.

Cora se reunió el martes con la gerencia de los Medias Rojas.

“Dados los hallazgos y la decisión del comisionado, hemos decidido colectivamente que no será posible para Alex liderar el club de forma efectiva en adelante, y hemos acordado mutuamente emprender caminos diferentes”, informó el equipo en un comunicado atribuido al dueño John Henry, al presidente Tom Werner, al director general Sam Kennedy y a Cora.

Los Medias Rojas comienzan su entrenamiento de pretemporada en menos de un mes.

Boston tuvo una foja de 84-78 la campaña anterior, un año después de imponer un récord de la franquicia con 108 victorias.

Statement from the Boston #RedSox and Alex Cora: pic.twitter.com/qXsUhSobSy

— Red Sox (@RedSox) January 15, 2020