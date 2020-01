Acusan a José Altuve de usar dispositivo electrónico para robar señales

El escándalo en las Grandes Ligas del Beisbol (MLB) por el robo de señales está cada vez más intenso. Además de la investigación que la liga abrió contra los Houston Astros de su temporada 2017, ahora salió a relucir otro caso contra su máxima figura José Altuve.

Y es que comenzó a circular el rumor de que en el juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Astros y Yankees de 2019, el venezolano utilizó un dispositivo electrónico debajo de su chaqueta que lo ayudó a adivinar el lanzamiento del cerrador de Yanquis Aroldis Chapman que terminó en home run y le dio el pase a Astros a la Serie Mundial contra Nationals.

En redes sociales aparecieron vídeos del momento en que Altuve va corriendo hacia el plato y poco antes de llegar le pide a sus compañeros que no lo despojen de su chaquetilla. Pero no solo eso, el segunda base no se queda a celebrar con sus compañeros sino que de inmediato va hacia el dugout a cambiarse la playera.

All of the sudden this walk off HR celebration by Altuve makes sense 👀 pic.twitter.com/McMo5Swsan

Unbelievable.

Jose Altuve hits a walk off home run to win the ALCS, and instead of take off his shirt to celebrate with his teammates, he decides to quickly go into the dugout.

That motherfucker is wearing a wire. pic.twitter.com/q2OdhqwGJ4

— Savage Boston Sports 🇺🇸🍀❄️☃️ (@SavageBoston) January 16, 2020