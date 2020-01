Atlas se presenta en casa ante Puebla, con hambre de triunfo

Tras cuatro torneos que terminaron en decepción, Atlas se presenta en casa con ilusión renovada. La noche de este viernes en el Estadio Jalisco, recibirá la visita de Puebla. El duelo correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX comenzará a las 21:00 horas. Los Zorros llegan con sed de victoria, luego de comenzar el certamen con un triunfo como visitante frente al Cruz Azul.

“Fue un gran triunfo, no hay que minimizarlo. Después, me gustó el funcionamiento, no se tiraron pelotazos, se le dio circulación al balón. Esa es la idea de juego que tenemos. Generamos situaciones muy claras en táctica fija y hemos mejorado en varias cosas, es algo muy bueno”, explicó el técnico rojinegro, Leandro Cufré.

Para el debut en casa, tendrá enfrente un rival que recién hará su presentación en el Clausura 2020. Puebla tenía programado en la primera jornada enfrentar al América, pero dicho encuentro fue pospuesto, ya que las Águilas disputaron la Final del Apertura 2019, apenas el pasado 29 de diciembre. Así, el equipo ahora dirigido por Juan Reynoso disputará este viernes su primer encuentro.

“Será difícil, ellos no tuvieron actividad en la primera jornada. Conocemos al entrenador, con un sistema de juego que enfrentamos el torneo pasado. Tendremos que hacer nuestro partido, con la estrategia que utilizamos a cada rival y en este tendremos que aplicarla con inteligencia”, detalló el técnico del Atlas.

“Tenemos equipo para estar entre los ocho. Para eso tenemos que hacer nuestro trabajo y dar un extra. Tenemos que hacer cosas muy buenas para estar en la parte alta de la tabla. Como representantes de esta institución, nos sentimos obligados a que el equipo esté ahí arriba, por la afición que tiene, por la institución que es, por el compromiso con el club, los compañeros y lo que representa a nivel social”, finalizó Leandro Cufré.

Viejos conocidos

Al Puebla acaba de llegar como refuerzo el paraguayo Osvaldo Martínez. Durante los dos anteriores torneos, el sudamericano fue capitán del Atlas y se ganó el cariño de la afición rojinegra. Ahora, defenderá la camiseta de La Franja. Pero no es el único ex rojinegro en el plantel.

Otros viejos conocidos forman parte del Puebla: el delantero Christian Tabó, el mediocampista Javier Salas, así como los defensores Arturo Paganoni, Néstor Vidrio, Alonso Zamora y Daniel Arreola vistieron en su momento los colores del Atlas.