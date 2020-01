'Este año quiero pelear las veces que sea posible': Alexa Grasso

Con toda la buena actitud, Alexa Grasso se prepara para iniciar su andar profesional en el 2020 cuando este sábado enfrente a la peligrosa peleadora brasileña Claudia Gadelha en la cartelera estelar de UFC 246. Tiene la mente puesta en una victoria y pelear las veces que sea para acceder al top 5 de su división (paja).

“Mi meta este año es llegar al Top 5 de mi categoría, quiero pelear las veces que sea posible. Mi compañera Irene Aldana ya les enseñó que podemos pelear cuatro veces en el año, es un claro ejemplo y esa es mi meta a seguir”, afirmó Alexa en una entrevista para Publisport.

Luego del polémico resultado en contra en su última aparición en el octágono en México, cuando los jueces le dieron la decisión a Carla Esparza, Alexa estuvo inconforme pero tomó las cosas con sabiduría.

“Creo que hay que ser muy profesional para ese tipo de situaciones, es un deporte espectáculo y de apreciación. Si para los jueces fue la decisión correcta ni modo, lo acepto. Obviamente me hubiera gustado ganar esa pelea y siento que la gané pero hay que ser profesionales”.

Ha dado vuelta a la página y ahora está completamente enfocada en “Claudinha”, una peleadora experimentada y que ya disputó el cinturón mundial, y con la firme intención de salir con el brazo en alto.

“Yo siempre digo lo mismo, que de eso se tratan, de tomar el reto con la mejor actitud y estas peleas me han hecho mejorar muchísimo. Desde mi última pelea no he dejado de entrenar, seguí haciendo jiu jitsu y lucha, que son áreas que se de deben pulir. Obviamente yo también quiero tener un cinturón negro algún día y ¿cuál es la manera de conseguirlo? pues poniendo retos y superarlos para seguir creciendo como atleta”.

Será la primera vez que peleé en la llamada “Mecca de las Artes Marciales Mixtas”, la ciudad de Las Vegas, algo especial porque sabe que es el lugar donde se han dado grandes batallas.

“Es especial para mi, siempre ha sido mi sueño pelear en Las Vegas y ahora que se me dio esta oportunidad superó las expectativas. Nunca imaginé que en una cartelera tan grande y en las estelares, pero me da mucho gusto y orgullo que UFC me esté poniendo aquí porque saben y se dan cuenta de lo mucho y lo duro que trabajo, y de lo comprometida que estoy. Esto es resultado de mi trabajo”.

Finalmente prometió a sus fans dar lo mejor de sí el sábado en la T-Mobile Arena para no decepcionarlos y se atrevió a dar su pronóstico para la pelea estelar que sostendrán Conor McGregor y Donald “Cowboy” Cerrone.

“Gracias por tanto apoyo, por tanto amor, se siente padrísimo y créanme que mi meta más allá de ser una buena peleadora, es ser un ejemplo de una artista marcial, de que sepan que la vida es dura, que se cae y se levanta, pero no importa lo que pase, siempre debes seguir luchando por tus sueños y tomar todo con la mejor actitud porque de eso se trata la vida, de disfrutarla y arriesgarse. Me gustaría que ganara Cowboy”, concluyó.

CARTEL COMPLETO UFC 246:

Estelar:

– Conor McGregor vs. Donald Cerrone

– Anthony Pettis vs. Diego Ferreira

– Claudia Gadelha vs. Alexa Grasso

– Holly Holm vs. Raquel Pennington

– Andre Fili vs. Sodiq Yusuff

Preliminares:

– Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber

– Drew Dober vs. Nasrat Haqparast

– Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene

– Aleksa Camur vs. Justin Ledet

Primeras:

– Chas Skelly vs. Grant Dawson

– Sabina Mazo vs. JJ Aldrich

– Tim Elliot vs. Askar Askarov

– Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

