VIDEO: Mexicano recibe increíble gancho al hígado y termina noqueado

Shohjahon Ergashev, promesa del boxeo uzbeko, logró uno de los nocauts que serán nominados a lo mejor del año para vencer al mexicano Adrian Estrella derribándolo con un fuerte gancho al hígado que no lo dejó continuar en la pelea.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Agreden al ex luchador Konnan en la calle, al parecer por un tema laboral

En un combate que se realizóla noche de este viernes en Las Vegas Nevada , Ergashev acorraló al mexicano en los primeros segundos del round 1 y tras marcarle un jab de derecha le propinó un impresionante gancho de zurda en la zona blanda que inmediatamente dejó sin aire al peleador azteca.

Estrella cayó al suelo muy adolorido. El árbitro ya no continuó el conteo y declaró a Ergashev como vencedor de esta contienda que se realizó en la categoría de los pesos superligeros.

El usbeko prolongó su invicto a 18 peleas ganadas. Por su parte, Estrella sumó su quinta derrota en su carrera como profesional, la tercera por KO, mientras que tiene 29 victorias en su trayectoria.

TE RECOMENDAMOS Cinta de Oro felicita a Raúl Jiménez por hacer historia en la Premier League

Shohjahon Ergashev shows off his Insane power with a 1st round KO of Adrian Estrella to stay undefeated. #SHOBOX pic.twitter.com/z4DkVRpC3D

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 18, 2020