Mexicana Gaby López conquista su segundo título en la LPGA

La mexicana Gaby López se impuso finalmente en la segunda edición del Torneo de Campeonas de la LPGA, disputado en Lake Buena Vista (Florida), al derrotar a la japonesa Nasa Hataoka en el séptimo hoyo de desempate.

La resolución del torneo quedó postergada hasta este lunes al no poder seguirse jugando el desempate entre ambas jugadoras por falta de luz. En el momento de la suspensión las dos quedaban en liza tras caer la surcoreana Inbee Park en el tercer hoyo para acabar con la igualdad con la que habían terminado las tres, con 271 golpes, 13 bajo el par del campo.

Park, ganadora de 19 títulos, quedó eliminada en el tercer hoyo de desempate, por lo que López y Hataoka continuaron con su particular mano a mano dos hoyos más sin terminar de resolverse la igualdad. Tras cinco intentos por llegar a una ganadora, la falta de luz obligó a la organización a aplazar el desenlace del torneo a la mañana de este lunes.

En la reanudación, se mantuvo la igualdad en el sexto hoyo de desempate, pero en el séptimo la jugadora mexicana consiguió el 'birdie' que le otorgó la victoria ante Hataoka, que firmó el par. Se trata del segundo título de la capitalina después de conseguir en 2018 el Blue Blay en China.

El Torneo de Campeonas, que comenzó a disputarse el año pasado, reúne a jugadoras con al menos un título en las dos anteriores temporadas. En la primera edición se impuso la surcoreana Ji Eun-hee.

¡Lo logramos! Gracias todos. Ha sido una semana increíble, ganar representando a México es un sueño hecho realidad. 🇲🇽🙌

We made it! Thank you all: my family, Mexico, my sponsors for believing in me. It's been an amazing week, to win representing Mexico is a dream come true. pic.twitter.com/EtHGUTodXz

