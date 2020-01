Sergio Romero sufre aparatoso accidente automovilístico

El arquero argentino Sergio “Chiquito” Romero sufrió un aparatoso accidente automovilístico cuando se dirigía a las instalaciones de entrenamiento del Manchester United, equipo en el que milita actualmente.

Romero chocó su Lamborghini a un costado de la carretera A6144, estrellándose contra unos árboles y de acuerdo a información del Daily Mirror, no sufrió lesiones de gravedad. Mira las fotos que circulan en redes sociales:

Sergio Romero crashed his car outside Carrington.

Sergio Romero is a lucky lad. Glad he's OK. #MUFC pic.twitter.com/Hhc4MFcaIn

Na another clean sheet from Sergio Romero. Our Goalkeeper!

We wan thank God for hin life 🙏🏾 #mufc pic.twitter.com/L2q6iSAS1R

— Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) January 20, 2020