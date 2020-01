Tras la vergüenza del veto, Atlas recibe al Toluca

Atlas intentará pegar primero en los octavos de final de la Copa MX. Este miércoles, a las 21:00 horas, recibirá la visita del Toluca, en el duelo de ida que se disputará en el Estadio Jalisco. Para los Zorros, será fundamental conseguir una ventaja considerable, para llegar con aspiraciones al encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana.

El Coloso de la Calzada Independencia acaba de ser vetado, por culpa del grito homofóbico. Pero dicho castigo se pagará hasta el 31 de enero, en el partido de Liga MX frente a Xolos de Tijuana. Por eso, los aficionados rojinegros sí podrán ingresar a la tribuna este miércoles para el duelo de Copa MX. La situación que acaba de vivir el equipo todavía apena a la directiva.

“La verdad que sentimos vergüenza, no nos gustó nada que seamos el primer equipo sancionado por el tema del grito. Ya las consideraciones sobre si es homofóbico o no pasan a segundo término. Esto es una regla y las reglas debemos cumplirlas, desafortunadamente no fuimos capaces de hacerlo como afición. Tenemos que acatar la sanción que nos impone la Federación Mexicana de Futbol”, explicó el presidente del club, Pedro Portilla.

“Es doloroso en muchos sentidos, por la parte deportiva el jugar a puerta cerrada, en el tema económico por supuesto porque un club vive de sus ingresos. Además, coincide el día del veto al Jalisco con el 60 aniversario del estadio y se jugará a puesta cerrada. Como industria del futbol mexicano, mandamos un mensaje muy desafortunado”, añadió el dirigente rojinegro.

El plantel rojinegro tendrá que dejar rápidamente atrás lo ocurrido el viernes pasado, frente al Puebla. La sanción ya está dada, pero Atlas deberá concentrarse únicamente en el duelo de este miércoles. Para tener serias aspiraciones de seguir con vida, tendrá que buscar un buen resultado ante Toluca. El partido de vuelta se disputará el próximo 28 de enero en el Estadio Nemesio Diez.