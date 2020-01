Andy Ruiz despide a entrenador que lo llevó al título, Manny Robles

El peleador mexicano Andy Ruiz despidió a Manny Robles, entrenador que trabajó con el peso completo para llevarlo a la obtención del título en la primera pelea contra Anthony Joshua.

Paola Pliego y otros atletas mexicanos que decidieron representar a otro país El caso de la esgrimista no es el único

En entrevista para ESPN, el manager dijo que ya veía venir la decisión de Ruiz tras la derrota en la revancha en Arabia Saudita pues recordó que en los entrenamientos ya no lo atendía.

Critican a Barragán por permitir expulsión a compañero que merecía él El árbitro del juego entre Santos y Pumas se confundió y echó a Jesús Rivas, pero la roja era para Martín

"Lo vi venir, seré honesto. Lo noté durante el entrenamiento. Andy estaba haciendo lo que quería. Su padre, obviamente, siendo su manager, no tuvo control sobre su hijo. Nadie de nosotros pudo controlarlo", reveló Robles.

"No iba a funcionar porque no estaba escuchando. Ni a mí, ni a su padre, a nadie. Lo dijo luego de la conferencia de prensa. Se disculpó conmigo, con su padre, porque lo arruinó. Entonces pensé, 'es sólo cuestión de tiempo hasta que reciba la llamada'. Afortunadamente para mí, Andy hizo autocrítica y no se sentó como la mayoría de los boxeadores para culpar al entrenador", añadió.

Paola Pliego gana demanda a Conade y recibirá millonaria indemnización La esgrimista mexicana que ahora compite por Uzbekistan demostró que su supuesto doping fue falso

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV