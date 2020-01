Kyrgios se burla de Nadal en el Abierto de Australia

Se le puede amar y odiarle (y hay mucha gente en cada bando) pero Nick Kyrgios nunca aburre en una pista de tenis. Ya sea con sus tiros, sus dotes teatrales, su temperamental personalidad, enfrentarse con sus propios colaboradores o mofarse de otro jugador que ni siquiera tiene al frente.

Todo eso ocurrió en su entretenida victoria 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 ante Gilles Simon por la segunda ronda del Abierto de Australia el jueves.

Ello incluyó un episodio en el que Kyrgios (quien actualmente está cumpliendo un periodo de seis meses de prueba impuesto por la ATP por mal comportamiento hacia los árbitros) se mofó de Rafael Nadal, su posible rival en la cuarta ronda.

Tras recibir una advertencia por excederse de los 25 segundos que se tienen para hacer un saque, Kyrgios imitó los típicos gestos de Nadal previo a un punto, como para darle un aviso al juez de silla de que hay otros jugadores que se toman muchísimo más tiempo.

Cuando un reportero le preguntó a Nadal sobre la imitación que Kyrgios hizo del campeón de 18 grandes, el español respondió: “La verdad es que no me importa. Estoy aquí para jugar tenis”.

El único segmento aburrido del trámite se dio en la entrevista a pie de cancha, cuando se habló de lo que le podría esperar al australiano en las rondas posteriores. “No pienso en lo que sigue… Trato de ir partido por partido”, dijo el 23er cabeza de serie.

Para bostezar.

Al tiempo que Kyrgios sellaba la victoria, Nadal estaba en lo suyo. El número uno del mundo acabó despachando 6-3, 7-6 (4), 6-1 al argentino Federico Delbonis.

Esos resultados fueron lo más intrigantes del cuarto día del primer Grand Slam de la temporada, dada la poca simpatía que se tienen Kyrgios y Nadal.

Aún falta mucho para ver si se concreta un duelo entre el popular Nadal y el anfitrión.

Para que ello se haga realidad, Kyrgios deberá primero dejar en el camino al ruso Karen Khachanov el sábado, cuando Nadal juegue ante su compatriota Pablo Carreño Busta.

Kyrgios and Simon doing impressions of how long it takes Nadal to serve is brilliant

pic.twitter.com/LJjih47TFe

— William Esler (@WilliamEsler) January 23, 2020