Nahuel Guzmán pide debatir tema de la homofobia en el futbol

El argentino Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la UANL, consideró importante hablar sobre el tema de la homofobia en el futbol mexicano.



Guzmán recibió la visita de una activista de la comunidad LGBT, quien le cuestionó el por qué decidió salir con el pelo pintado con la bandera de arcoiris en la primera jornada del torneo Clausura 2020.



"A veces uno piensa que es poco lo que podemos hacer dentro de la cancha, pero es un deporte tan popular que con muy poco se puede ayudar mucho. Me parece importante debatir este tema (la homofobia en el futbol)", dijo este jueves en rueda de prensa.

Guzmán explicó que su acción de teñirse el pelo de colores se debió a dos motivos: uno que la Liga MX desde el torneo pasado impuso un protocolo para terminar con el grito homofóbico que los aficionados le gritan al portero visitante durante el saque de meta, y dos, que a inicios de enero, en Argentina, el Club Atlético Villa San Carlos de la Primera División femenina anunció el fichaje de la primera futbolista transexual, Mara Gómez.

"Soy parte de una generación que creció de una forma demasiado estructurada dentro de un orden que hoy se empieza a romper. Me parecía importante poner sobre la mesa un tema que en el ámbito del futbol está siendo visto por todo el mundo desde que la FIFA ha llamado la atención de manera fuerte", agregó.

Del tema futbolístico, Guzmán explicó que la falta de gol de Tigres se debe a la falta de movilidad de su escuadra en el terreno de juego.

"Nos ha faltado ser más profundos, son cosas que hemos estado entrenando. Tiros al arco, llegadas por afuera, intentar penetraciones de los volantes más ofensivos", expuso Guzmán.

El guardameta recordó que en la tercera jornada, Tigres recibirá al Atlas, el sábado, partido que anticipó como "difícil”.

"El sábado enfrentaremos a un rival difícil, pero tenemos la obligación de ser protagonistas, de ganar, de tener movilidad si el equipo rival se repliega atrás y de tener los cuidados necesarios, no quedar expuestos y no cometer errores", finalizó.



