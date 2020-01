Muere estrella de la NBA Kobe Bryant en accidente aéreo

La leyenda de la NBA y los Lakers de Los Ángeles Kobe Bryant falleció en un accidente aéreo mientras viajaba en su helicóptero privado en California, de acuerdo a información de medios de comunicación de Estados Unidos, l

El sitio TMZ fue el primero en confirmar la noticia y reportaron que Kobe estaba viajando con otras tres personas cuando el helicóptero cayó al producirse un incendio. El personal de emergencia respondió pero desafortunadamente nadie sobrevivió. Ya se investiga la causa de la falla en el vehículo.

Kobe había utilizado dicho helicóptero desde hace varios años, desde que jugaba con los Lakers.

A Bryant le sobreviven su esposa Vanessa y sus cuatro hijas Gianna, Natalia, Bianca y la recién nacida Capri.

Kobe Bryant es considerado una leyenda de la NBA y los Lakers de Los Ángeles donde ganó cinco títulos, además de dos trofeos de Jugador Más Valioso de las finales y un premio MVP de la temporada 2008. Recientemente fue superado por LeBron James como tercer lugar histórico en puntos.

RIP Kobe

Awful news as the great Kobe Bryant killed in a helicopter crash in Calabasas California #ripkobe#kobe#kobebryant#helicopter #kobecrash pic.twitter.com/sRNbT3O7P3

— MikesOffice (@office_mikes) January 26, 2020