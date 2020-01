Antonio Briseño reconoce que salida de Oswaldo Alanís afectará a Chivas

La salida de Oswaldo Alanís de Chivas parece inminente. El defensor central no era considerado por el técnico Luis Fernando Tena y por eso prefirió buscar nuevos horizontes. Ahora su destino está en la MLS de Estados Unidos, donde jugará con el San José Earthquakes, que dirige el argentino Matías Almeyda, quien conoce perfectamente al zaguero.

En el Rebaño Sagrado, consideran que su partida afectará, más allá de que no era considerado por el entrenador. “La verdad no sé del tema. Al final, es un tema que se está manejando, he visto varias cosas… pero siempre con lo mismo que pasó con el 'Pocho' (Víctor Guzmán) o cualquier jugador que no esté en el club nos merma. Evidentemente son jugadores de mucha calidad, que nos ayudan, entre más jugadores y buenos humanos tengamos en el equipo, va a crecer”, explicó Antonio Briseño.

En el actual Clausura 2020, Oswaldo Alanís ni siquiera salió a la banca en los tres partidos que se han disputado. En la Copa MX fue suplente, pero a pesar de eso, el “Pollo” Briseño considera lamentable su salida. “Claro, por supuesto, pero del tema no sé. Si se llega a concretar, que sea bueno para todas las partes, claro que sí, prescindir de un jugador de su categoría siempre será difícil”, sentenció.

Por la remontada

Por otra parte, Antonio Briseño habló del partido de este martes frente a Dorados de Sinaloa. Confió en que Chivas podrá remontar el 2-1 que sufrió en el partido de ida de los octavos de final de la Copa MX.

“Es un partido importante, es matar o morir, no tenemos de otra. Ese tipo de partidos hacen que el futbolista crezca como tal, porque ahí se ve el carácter de cada uno. A final de cuentas, uno está para trabajar, uno está para estar día a día con el equipo y estas son las oportunidades que se presentan. Donde sea y donde se presente, hay que aprovecharla y dar el 100 por ciento. Hay que dar un paso importante mañana para conseguir el título de Copa MX”, concluyó el defensor de Chivas.