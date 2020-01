Critican a Cristiano y Figo por enviar idéntica condolencia a Kobe Bryant

La muerte del astro del basquetbol Kobe Bryant conmocionó al mundo entero y personalidades de todos los ámbitos enviaron sus condolencias a la familia del ex jugador de los Lakers.

Pero en particular los futbolistas Cristiano Ronaldo y Luis Figo levantaron ampula entre los seguidores del ex jugador de Lakers pues en sus cuentas de twitter aparecieron exactamente las mismas palabras de condolencias.

¿Qué les parece?

“Es muy triste escuchar las desgarradoras noticias sobre la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe fue una verdadera leyenda e inspiración para muchos. Envío mis condolencias a su familia, amigos y a las familias de todos los que perdieron la vida. RIP Legend”, es el mensaje que aparece en las cuentas de los dos atacantes y la afición no se los perdonó.

Figo no mames. — León Esquire (@SoyEsq) January 27, 2020

Oye Figo! Nosotros manejamos hacemos trabajo de Community Managment, Marketing Digital con base a objetivos! Si te interesa manda un DM! Creo que puedo ayudarte… y mucho! — Madridismo Espartano (@MadridEsparta07) January 27, 2020





Muere estrella de la NBA Kobe Bryant en accidente aéreo El ex jugador de Lakers viajaba en un helicóptero en California

