Piloto de helicóptero de Bryant recibió alerta de vuelo bajo

Minutos antes del fatal accidente del helicóptero donde viajaban la estrella de la NBA Kobe Bryant y ocho personas más, un controlador de tráfico aéreo le advirtió por radio al piloto que estaba volando a un nivel demasiado bajo.

En redes sociales circula un video del monitor donde aparece el helicóptero 72EX con quien se están comunicando. En primera instancia se pide autorización para virar y luego se pierde la comunicación por falta de altitud, según un mensaje que aparece en el radar.

Cuando la comunicación vuelve, le adivierten al piloto que está volando muy bajo.

“Helicóptero 72EX, todavía está a un nivel demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento”, se escucha. Ese fue el último mensaje ante de perder contacto.

🇺🇸 Kobe Bryant last 2 minutes helicopter communications with ATC through LA before they lost contact. pic.twitter.com/cn0YNl1xmz

— air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 27, 2020