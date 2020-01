Shaquille O’Neal rompe en llanto al recordar a Kobe Bryant

Shaquille O’Neal no pudo contener el llanto al hablar por primera ve de la muerte de quien fuera su compañero en el equipo de los Lakers de Los Ángeles.

En un programa especial de la cadena TNT desde el Staples Center, casa del conjunto angelino, “Diesel” se refirió por primera vez con palabras al fatal accidente donde perdió la vida el famoso “Black Mamba”.

“No vamos a poder bromear en su ceremonia de inducción al Salón de la Fama. No vamos a poder decir ‘yo tengo cinco, tú tienes cuatro (campeonatos)’. No vamos a poder decir que si no nos hubiéramos separado habríamos ganado 10. Esas son las cosas que no puedes recuperar. Lo mismo con la muerte de mi padre, de mi hermana. Eso es todo lo que quiero. poder decirle algo. La última vez que hablé con él, estábamos aquí. Le pedí que metiera 50 (puntos) e hizo 60. Pasó mucho tiempo desde entonces. Esto me cambia, definitivamente”, dijo un conmovido Shaq.

O’Neal y Bryant iniciaron su camino juntos en la temporada 1996-97 en los Lakers. Juntos se coronaron en tres ocasiones en 2000, 2001 y 2002. Shaquille consiguió su cuarto anillo en 2006 con los Miami Heat mientras que Kobe sumó dos más en 2009 y 2010.

“Quiero tomarme el tiempo para llamar a gente y decirle ‘te amo’. Rick Fox finalmente me llamó y me dijo ‘te amo’. Voy a tratar de hacer un mejor trabajo contactando personas y diciéndoles que las amo en vez de procrastinar siempre porque nunca sabes qué puede pasar. La vida es muy corta. Nunca me podría haber imaginado nada como esto. El otro día pensaba que nunca he visto nada como esto”, añadió.

Que triste ver a Shaq así.. 💔😔🙏🏻 Traducción de @tradusports . pic.twitter.com/v7mFyIGT8i — Los Lakers Arg (@LosLakersArg) January 29, 2020

