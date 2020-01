En Chivas no hay miedo a la palabra “fracaso”

La eliminación en Copa MX desató la primera crisis de Chivas en el actual semestre. Luego de una inversión que el dueño catalogó como “histórica”, la expectativa era muy alta. Pero ni con todos sus refuerzos fue capaz el Rebaño Sagrado de superar a Dorados de Sinaloa, un equipo de la Liga de Ascenso. El Guadalajara fracasó apenas en octavos de final.

“Para nosotros fue muy doloroso claro que sí. Hay que darle la importancia y hay que decir lo que fue decir lo que fue: perdimos, no pasamos. Fue un fracaso para la institución, no hay que tenerle temor a la palabra. Eso apunta que retomamos las cosas para la Liga, para agarrar el toro por los cuernos, saber que tenemos la Liga por delante”, explicó el defensor central Antonio Briseño.

“En la Liga vamos bien, al final todo el enfoque y toda la energía irá en la Liga que es lo más importante en este momento porque es lo único que nos queda. A la afición le pedimos que nos sigan apoyando, daremos todo como lo hicimos ayer aunque al final no se pudo. Es parte del futbol, se gana o se pierde, pero hay formas y ayer fue buena forma. Los aficionados no tienen que estar contentos, pero sí seguros que el funcionamiento del equipo para los próximos partidos de Liga va a ser bueno”, agregó el “Pollo”.

Para jugadores como el propio Briseño, la eliminación de Chivas es doblemente dolorosa. En lo colectivo, por el fracaso como tal, pero en lo individual, él y otros futbolistas pierden una oportunidad importante que tenían para mostrarse en la Copa MX. Ahora fuera de esa competencia, sus minutos de juego podrían limitarse severamente.

“Al final puse todo en una balanza, te pones a pensar y reflexionar. Sí, las puertas no serán las mismas, ya no estará la Copa y no podremos mostrarnos ahí. Será de otra manera, a lo mejor en los entrenamientos, a veces en Sub-20 y eso sí me dolió mucho. Dolió porque es un título muy importante, cada vez va tomando mayor valor la Copa, se jugaba cada seis meses ahora sólo hay un campeón por año. Eso hace que la Copa tenga un valor, ahorita los equipos juegan con titulares, ayer fue el caso de nosotros, que muchos que vienen jugando la Liga estuvieron”, detalló.

“A mí en lo personal, lo doloroso es que el club Guadalajara no esté más en un torneo, eso es lo más doloroso, eso es lo que más nos pega porque el Guadalajara debe estar peleando cada título, por la afición y por lo que demanda este club. Y en lo personal era importante tener ocho partidos hasta la final para tener el mismo ritmo todos hacia el cierre. Todo eso se pierde en este momento que quedamos fuera”, finalizó Antonio Briseño.

“Fue un golpe fuerte”

La eliminación en la Copa MX, ante Dorados de Sinaloa, provocó profundo dolor en el plantel de Chivas. El mediocampista Javier Eduardo López reconoció que fue un golpe muy duro para el Club Deportivo Guadalajara. Y pidió a sus compañeros enfocar ahora toda la energía en lograr algo destacado en la Liga MX.

“Sí la verdad es un golpe fuerte para la institución quedar fuera de la Copa, pero no queda de otra más que seguir. Queda la Liga, que es muy importante para la institución, es especial ahora que estamos fuera de la Copa. Tenemos que prepararnos muy bien para la Liga. Hay que dejar atrás la derrota y seguir entrenando y prepararnos muy bien para la Liga”, señaló “Chofis”.