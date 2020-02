Atlas lamenta no haber respaldado en la cancha a Leandro Cufré

Atlas trabaja a marchas forzadas para adaptarse a lo que pide el nuevo técnico, Rafael Puente. Pero en el plantel rojinegro todavía hay pesar por la salida del argentino Leandro Cufré. Los jugadores admiten su parte de culpa, pues aseguran que no supieron respaldar dentro del terreno de juego al ahora ex entrenador de los Zorros.

“Creo que cuando se va un técnico acaba siendo culpable de algo que no es al 100. Es una culpa compartida: ellos tienen la idea de juego y nosotros tenemos que ejecutarla. No logramos cumplirle a Leandro en su totalidad y nos quedamos dolidos. No queda más que darle la vuelta, tenemos a Rafa y estamos contentos”, aceptó este martes el defensor Javier Abella.

“Al final de cuentas esas decisiones no nos tocan, nosotros tenemos que demostrar y salir a hacer nuestro papel. Creo que nosotros nos tenemos que enfocar en jugar, esté quien esté y respaldarlo dentro de la cancha. Eso fue lo que nos faltó con Leandro: entrábamos a los partidos y nos faltó algo que pudiera evitar su salida. Tenemos que cambiar la página y enfocarnos en lo que viene”, sentenció el refuerzo llegado para el actual torneo.

Poco tiempo para adaptarse

Ahora, el Atlas tiene que adaptarse rápido a una idea diferente. El jueves será el debut de Rafael Puente al frente de los Zorros, recibiendo la visita de Morelia en el Estadio Jalisco. “Siempre cuando llega un técnico es adaptarnos a otras ideas, otro estilo de juego. En los pocos entrenamientos con Rafa nos ha dado a entender su manera de jugar. Es intenso y apasionado para transmitir. Tenemos la obligación de plasmar lo que nos ha enseñado estos días”, detalló Javier Abella.

“Tenemos poco tiempo para trabajar, pero ese no es pretexto. Rafa ha sido claro, tiene una idea clara y nos la ha transmitido de buena manera. Creo que la actitud siempre tiene que estar en cualquier partido y ahora lo importante es plasmar la idea de Rafa en la cancha”, aseguró.

Finalmente, reconoció que pese al cambio de entrenador, las metas tienen que ser realistas.

“Prometer un título es complicado porque no es un tema tan fácil. Lo que podemos prometer es nuestra entrega y en base a eso se puede conseguir el título. Ese es el enfoque, el título es complicado prometer, pero lo que puedo prometer es mi entrega, que depende al 100 por ciento de mí”, concluyó Abella.