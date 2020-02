Conozca al Al-Sadd de Qatar, el nuevo club de Marco Fabián

Marco Fabián llega al Al-Sadd de Qatar, club que es dirigido por la leyenda del FC Barcelona, Xavi Hernández. El nacido en Guadalajara deja al Philadelphia Union de la Major League Soccer por el poderoso club de la Liga de las Estrellas.

#AlSadd have reached an agreement to sign Mexican international midfielder Marco Fabian as the team's fifth foreign player. He will reach Doha on Tuesday for the medical and routine procedures before the signing and official unveilingpic.twitter.com/wvMCVL5pfm

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 3, 2020