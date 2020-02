Leo Messi sufre molestias: alarma en el Barcelona ante una eventual lesión

Si las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembelé ya son suficientemente alarmantes en el Barcelona, se suma ahora que Leo Messi sufre molestias físicas. La mala planificación de los culés comienza a pasar factura.

De acuerdo con fuentes del Barcelona citadas por Espn, Messi sufre desde hace semanas molestias en su pierna izquierda. No es una lesión, pero sí se encuentra incómodo. Trata de dosificar, de manejarlo con cuidado en cada partido.

Messi y Ansu Fati mantienen al Barcelona con vida en la Liga Con dos goles de Fati en el primer tiempo, el club catalán venció 2-1 al Levante y siguen a la caza del Real Madrid

A pesar de eso, en la victoria 2-1 sobre el Levante le dio a Ansu Fati las dos asistencias en su doblete.

Messi sigue luchando

El ataque del Barcelona ha sufrido bajas tremendas durante principios de año. Primero fue Luis Suárez, con una lesión en su rodilla derecha que le tendrá en recuperación por cuatro meses.

Luego, este martes se dio a conocer que Ousmane Dembelé padece una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha: queda fuera por el resto de la temporada.

Dembélé se vuelve a lesionar y queda fuera de la temporada Dembélé se lesionó el pasado 27 de noviembre en el partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund en el Camp Nou

De no llevarse con tranquilidad a Messi para que esté al 100%, podría perderse al gran referente en el frente catalán.

Mientras, la directiva hace todo lo posible por no mejorar las cosas. En el Mercado de Invierno no solo no ficharon jugadores para reforzar en lo inmediato al equipo dirigido por Quique Setién, sino que vendieron al joven delantero Carles Pérez a la Roma.

Del Barcelona B también salió el delantero venezolano Alejandro Marqués, rumbo a la Juventus en su categoría juvenil.

Ansu Fati, Antoine Griezmann y Messi son los únicos atacantes, pero de agudizarse los, hasta ahora, leves problemas del argentino, los catalanes lo tendrán difícil de cara a la Liga, la Champions y la Copa del Rey.

Barcelona es segundo en el campeonato local con 46 puntos, a tres del líder, Real Madrid; se encuentra en octavos de final de la Champions League, donde se verá con el Nápoli de Hirving Lozano; y en cuartos de final de la Copa del Rey enfrentará al Athletic Club de Bilbao.

Hasta ahora, estos son los principales movimientos del mediocampo hacia el frente en Barcelona:

Luis Suárez: cuatro meses de baja

Ousmane Dembelé: al menos cinco meses de baja

Leo Messi: molestias físicas

Philippe Coutinho: continúa cedido en el Bayern

Carles Pérez: vendido a la Roma

Arda Turan: ficha del Barcelona, pero sin interés en darle minutos