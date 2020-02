Soles de Mexicali tratará de abollar la corona de Fuerza Regia

A partir de este viernes, los actuales monarcas Fuerza Regia tratará de convertirse en bicampeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) por primera vez desde que lo hicieran los extintos Halcones de Xalapa en las campañas 2007-08 y 2008-09.

Los entrenadores Paco Olmos de Fuerza Regia e Iván Déniz de Soles. / Sergio Meléndez/Publimetro

Pero enfrente tendrán al duro equipo de Soles de Mexicali que tratará de abollarles la corona en una serie que será de revancha para los de Baja California pues en la campaña 2016-17 cayeron ante los regios en la gran final.

Los presidentes de Soles y Fuerza Regia Carlos Cota y Sdergio Ganem, respectivamente. / Sergio Meléndez/Publisport

Se trata de una final entre los dos equipos más longevos de la liga pues Soles cumple 15 años, mientras que los de la Sultana del Norte están en su campaña 19. Un dato importante es que en todos esos años ambas escuadras nunca han faltado a una cita de playoffs.

Ya está todo listo. / Sergio Meléndez/Publimetro

"Son de los equipos con una gran tradición, una gran historia, dos de los programas deportivos más importantes que se han desarrollado. Para Soles de Mexicali es la octava final disputada por el club, tiene tres estrellas en su escudo. Pero un dato que quiero destacar es la continuidad que le han dado a su entrenador Iván Déniz que esta en su décima temporada al frente del club. Ha jugado cinco finales y ganado dos”, destacó el comisionado de la liga Alonso Izaguirre.

"Del otro lado tenemos a Fuerza Regia, un equipo que ya tiene 19 temporadas en nuestra liga, actualmente esta jugando su tercera final en las últimos cuatro años. Desde su llegada a Monterrey el coach Paco Olmos ha puesto al equipo en los mas altos niveles de competitividad”, continuó.

La serie final dará inicio el viernes 7 de febrero en Mexicali y será transmitida en vivo por varias plataformas como Facebook Live de la Liga, Multimedios, canal 66, TVC Deportes, AS, y dos televisoras que serán anunciadas en breve.

“En los séptimos juegos de ambas series llegamos tener a más de 10 mil personas conectadas viendo nuestro juegos en vivo. Logramos impactar a más de 800 mil personas a través de nuestras transmisiones en linea, ademas hemos tenido nuestros gimnasios a máxima capacidad desde que se inició la etapa de playoffs. Eso para nosotros como liga es un gran logro, la gente ha respondido al gran trabajo que ha hecho cada una de las directivas”, dijo Izaguirre.

Los entrenadores Déniz y Olmos pronosticaron una serie de gran nivel pues afirmaron que esta campaña enfrentaron a plantillas de gran nivel y finalmente fueron ellos quienes sobrevivieron para disputar el ansiado trofeo.

"Para mi es un reto importante porque hemos trabajado mucho por renovar muestra imagen, nuestra filosofía, el equipo, no venirnos abajo cuando se han ido jugadores importantes y siempre buscar talento joven para estar compitiendo. En Mexicali nos acostumbramos a lo bueno que es jugar finales pero muy poca gente sabe lo difícil que es llegar. Va a ser mi sexta final, voy a entrar con la misma ilusión que la primera, pero creo que este año ha sido el mejor, donde me he sentido mejor con los jugadores. Ha sido el mejor grupo humano y profesional en los diez años que llevo entrenando en Mexicali", declaró Iván Déniz.

"Estoy satisfecho. Es meritorio lo que ha hecho el equipo este año. Hemos jugado la mejor liga LNBP en cuanto a calidad de equipos. Va a ser un gran espectáculo, vamos a ver un baloncesto de mucha calidad. Hay que seguir empujando a nuestro deporte para demostrar que en México no es solo futbol", dijo por su parte Paco Olmos, entrenador de Fuerza Regia.

CALENDARIO DE LA FINAL DE LA LNBP

JUEGO 1 Soles vs Fuerza Regia Viernes 7 de febrero 22:00 hrs. Auditorio PSF

JUEGO 2. Soles vs Fuerza Regia Sábado 8 de febrero 20:00 hrs. Auditorio PSF

JUEGO 3 Fuerza Regia vs Soles Martes 11 de febrero 20:30 hrs. Gimnasio Nuevo León Independiente

JUEGO 4 Fuerza Regia vs Soles Miércoles 12 de febrero 20:30 hrs. Gimnasio Nuevo León Independiente

*JUEGO 5 Fuerza Regia vs Soles. Viernes 14 de febrero 20:30 hrs. Gimnasio Nuevo León Independiente

*JUEGO 6 Soles vs Fuerza Regia Lunes 17 de febrero 22:00 hrs. Auditorio PSF

*JUEGO 7 Soles vs Fuerza Regia Martes 18 de febrero 22:00 hrs. Auditorio PSF

*De ser necesario

Los finalistas de la temporada 2019-20 de la @LNBPoficial: @clubsoles y @Fuerza_Regia, serie que empieza a partir de este viernes 7 de febrero @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/DLrZlUjFVJ — Sergio Meléndez (@SerMelendez) February 5, 2020

