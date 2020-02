Piloto chino de Fórmula E manda mensaje pidiendo no ser discriminado por estar aislado en México

Apenas hace algunos días, el piloto chino de la escudería NIO de Fórmula E Ma Qing Hua arribó con tiempo de anticipación a la Ciudad de México para ser participe del E-Prix que se correrá el próximo 15 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto con la intención de cooperar con un aislamiento para evitar posibles sospechas del coronavirus, el cual en el entorno del corredor ha generado inconformidad debido a la manera en la que se le ha criticado.

Fue a través de su cuenta de Twitter que MA Qing Hua dejó en claro que no presenta ningún síntoma y que decidió junto con su equipo llegar de manera anticipada para evitar que se generen malos entendidos y caos previo a la carrera que se celebrará el próximo fin de semana en territorio azteca.

“El equipo, mis colegas y yo estamos llegando ‘voluntariamente temprano para cumplir un periodo de aislamiento para no provocar en el paddock un pánico innecesario e incómodo. Por favor, no desproporciones esto como un virus chino y que cada persona es portadora de él”, escribió en su cuenta de Twitter.

