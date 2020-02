Atlas, muy lejos de lo que Rafael Puente espera

La adaptación al nuevo sistema táctico no está resultando tan sencilla para el Atlas. Con la salida del técnico argentino Leandro Cufre y la llegada de Rafael Puente, la forma de jugar se modificó por completo. Los Zorros quieren dejar atrás la línea de cuatro defensores, para ahora plantear los partidos con cinco elementos en el fondo. En el primer partido (1-3 frente a Morelia), no salió nada bien y luego de la derrota, el estratega tendrá que corregir pronto.

El próximo sábado, Atlas visitará al América en un encuentro que luce complicado para el conjunto tapatío. Rafael Puente reconoce que su nuevo equipo está todavía lejos del nivel que pretende. Y a partir de este domingo, tras dos días de descanso que le dio al plantel, deberá trabajar a marchas forzadas, pues no le queda mucho tiempo para dar una mejor cara en el Estadio Azteca, dentro de la sexta fecha del Clausura 2020.

“Estuvo lejos de lo que pretendemos, pero en ese encuentro ante Morelia tuvimos un buen arranque de segundo tiempo. A esos 20 minutos es la o que nos debemos aferrar, porque en lo demás estuvimos muy lejos de lo que pretendemos. El funcionamiento sí distó mucho de lo que vamos a intentar construir. Eso lleva tiempo, las expectativas fueron muy superiores a lo que entregamos. Hay que trabajar y entender que adaptarnos a una idea de juego lleva tiempo”, explicó Rafael Puente del Río.

Pide paciencia

Atlas, que el próximo 22 de abril cumplirá 69 años sin conseguir un título de Liga, pide ahora paciencia a su gente. El recién llegado entrenador confía en que con el correr de las jornadas, el equipo se verá como él desea. “La gente deberá entender que lo futbolístico tomará tiempo. Mientras yo esté en el equipo la actitud no es negociable. Te puedes equivocar, pero equivócate con personalidad, apegado a lo que trabajamos. En el primer partido estuvimos lejos de lo que pretendemos, la adaptación se dará poco a poco, pero la actitud no es negociable. Me refiero al miedo, a esconderte, no pedir la pelota, eso no puede ser”, sentenció el estratega.