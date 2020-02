Selecciones Mexicanas Sub-18 se preparan de cara al Premundial de basquetbol

La ciudad de Guadalajara recibe a las Selecciones Mexicanas Sub-18 de basquetbol. El Domo del Code Alcalde y el Complejo Panamericano de Voleibol son sede de los entrenamientos de los representativos nacionales, tanto en la rama femenil como en la varonil, de cara al próximo Premundial de la especialidad, cuya sede y fecha están por determinar, aunque se sabe ya que será en el próximo verano.

Tanto la selección varonil como la femenil se encuentran en una primera etapa de trabajo. Aún no se conforman los planteles definitivos que enfrentarán la competencia clasificatoria rumbo al Campeonato Mundial.

“Tenemos buen equipo, hay talento muy interesante, que juega muy bien a esta edad. Estamos trabajando fuerte para hacer el mejor plantel. Todavía no son selecciones definitivas, hay jugadores que no nos pueden acompañar en este momento debido a distintas circunstancias. Pero no podemos detener el trabajo y aquí estamos, buscando mejorar en todo”, manifestó Enrique Zúñiga, entrenador de la selección varonil.

Ambos equipos permanecerán en Guadalajara hasta el 18 de febrero. Durante ese periodo de tiempo, tendrán juegos de preparación frente. El cuadro femenil se enfrentará a ITESM campus Guadalajara y Escaramuzas; mientras que el conjunto varonil se medirá ante Gigantes, ITESO, Universidad Panamericana, así como la Universidad de Guadalajara.