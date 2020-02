“El día que sienta presión, me dedico al periodismo”: Rafael Puente

Apenas disputó su primer partido como técnico del Atlas y las dudas comenzaron a surgir entre los aficionados. El debut con derrota en casa dejó preocupados a los seguidores. Pero el técnico rojinegro, Rafael Puente, asegura que no se siente presionado. Y asegura que el día que se sienta así en la banca, mejor se dedicará al periodismo, pues según su juicio, ahí no hay riesgo.

“En lo personal, el día que yo me sienta presionado, prefiero dedicarme a lo que ustedes (periodistas) se dedican. Es una profesión que he ejercido, que respeto mucho y que, no me dejarán mentir, te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Entonces, el día que yo me sienta presionado a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso, donde puedo hacer una larga carrera y no tendría mayor problema. Yo estoy aquí porque lo disfruto, la presión en tu servidor la realidad es que no existe”, sentenció.

Por lo pronto, confía en que el rumbo de su equipo se corregirá de inmediato, el sábado cuando visite el Estadio Azteca. “La ilusión de ganar al América igual que me ilusiona ganarle al equipo que sea, al final son tres puntos. Si bien el marco será esplendoroso porque estás visitando el recinto más importante del país. Siempre visitar un equipo de tanta historia y tanto prestigio, el más ganador en la historia del futbol mexicano, sí da un matiz, pero al final son los mismos tres puntos que te entrega cada partido”, señaló Rafael Puente.

"Piojo" no es su amigo, pero lo admira

También habló este miércoles de Miguel Herrera, técnico de las Águilas, quien fue su técnico en el Atlante, club con el que debutó en Primera División, durante su corta trayectoria como jugador. “A Miguel siempre le he profesado un profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de debutar. Sí le reprocho un poco que sólo me dio 12 minutos, pero es para lo que alcanzó. Siempre le he admirado, no digo que sea mi amigo, pero sí es una persona que comparto su idea de juego. Privilegia la idea de juego, me identifico y en el torneo anterior confirmó su enorme calidad como entrenador. Pese a los múltiples imponderables, el equipo se mantuvo y estuvo a nada de acceder a un título”, concluyó el técnico del Atlas.