Sergio Molina toma riendas de la selección mexicana de basquetbol

El español Sergio Molina fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de la selección mayor mexicana de basquetbol para afrontar los siguientes compromisos. Llega en sustitución de su compatriota Iván Déniz quien el año pasado estuvo al mando.

"Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido por parte de la federación que ha confiado en mi perfil, en mi persona para una labor tan importante, un comprimso tan fuerte no solo por el baloncesto del paìs sino por México. Yo me considero, aunque soy español de nacimiento, un mexicano más. Sé el sentir de México, de las nuevas generaciones, de lo que esperan todos estos chicos, sus necesidades, y tienen un compromiso total con ustedes, con el baloncesto y la federación. Estoy 200% comprometido con México”, declaró Sergio en su presentación.

"La apuesta que tenemos en Ademeba es el desarrollo del talento mexicano, de nuevos cuadros de entrenadores jóvenes mexicanos, es un relevo generacional el que tenemos como visión para la integración de la selección mayor. Sergio será el entrenador responsable de ese relevo generacional. Nuestro trabajo va a ser de la mano con el sector universitario para promover y desarrollar el talento”, dijo por su parte la titular de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Xóchitl Lagarda.

Y para afrontar las eliminatorias rumbo a la Americup 2021, el entrenador ya dio a conocer su primera lista de convocados:

-Jorge Gutiérrez

-Moisés Andriassi

-Francisco Cruz

-Omar de Haro

-Josué Andriassi

-Marco Ramos

-Lucas Martínez

-Gabriel Vázquez

-Carlos Zesati

-Edgar Garibay

-Arim Solares

-Carlos Pérez

-Fabián Jaimes

-Israel Gutiérrez

-Aleandro Reyna,

-Joshua Ibarra

-Daniel Amigo

