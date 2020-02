Atlas mantiene la ilusión intacta en el Clausura 2020

La esperanza del Atlas está más viva que nunca. Después de cinco fechas, los Zorros se encuentran fuera de zona de calificación, con apenas seis puntos. Sin embargo, el mediocampista argentino, Luciano Acosta, se mantiene optimista. Recuerda que el Torneo Clausura 2020 apenas empieza y confía en retomar el buen camino el sábado, cuando visiten al América.

“Claro, esto recién comienza. Las aspiraciones, los objetivos que tenemos son entrar a la Liguilla y estar entre los primeros lugares. Somos muy positivos, tenemos un gran grupo, ahora con el cambio de técnico es una renovación de esperanza, de fe también. Seguimos con la misma confianza desde el primer día”, explicó el sudamericano.

“América es uno de los más grandes equipos en la Liga. Tiene varias bajas, pero es un equipo que el torneo pasado estuvo en la Final. Es un gran equipo, pero nosotros también lo somos así que nada, pienso en Atlas y dejar de lado un poco al rival, para mirar lo que nosotros podemos hacer”, añadió, de cara al partido del próximo domingo.

Además, reconoció lo especial que le resulta ir a la casa del América, donde su país se proclamó campeón del mundo en 1986, de la mano de Diego Armando Maradona. “Tuvimos el primer partido contra Cruz Azul ahí en el Azteca, me había tocado jugar anteriormente, de chico y en Primera con Boca. Es un gran estadio, para nosotros los argentinos significa mucho, aquí también en México significa mucho. Espero salga un lindo partido entre los dos equipos”, señaló.

Liga MX, arriba de la MLS

Por otra parte, Luciano Acosta fue cuestionado acerca de las diferencias y similitudes que existen entre la Liga MX y la MLS. El argentino llegó recientemente al Atlas procedente del DC United, de Estados Unidos. Conoce ambas competencias y asegura que México todavía está un escalón por arriba.

“Sí tienen muchas cosas diferentes. Eso del descenso es muy importante porque no te sientes con esa presión de decir ‘tengo que sumar puntos porque me voy para abajo, porque el año que viene no estaré jugando en Primera División’. Esas cosas son muy importantes, hay un sindicato de jugadores que siempre les decía yo lo mismo: necesita haber descenso en esta Liga para que crezca. Pero hoy creo que la Liga MX está un escalón más arriba. No sé si es una competición, son dos muy grandes Ligas, pero hoy la MX está arriba”, concluyó.