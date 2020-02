Juventus vs Brescia: Cristiano Ronaldo no es convocado y se queda sin empatar a Batistuta

Cristiano Ronaldo se queda sin alcanzar el récord de goles en jornadas seguidas de Gabriel Batistuta: el portugués no fue convocado por Maurizio Sarri para el Juventus vs Brescia de este domingo.

Trascendió en los medios italianos que la decisión es para darle descanso a Cristiano de cara a los duelos de octavos de final de la Champions League.

No obstante, el compromiso ante Olympique de Lyon es el 26 de febrero, y el próximo sábado los bianconeri chocarán con SPAL por la Serie A.

El récord de Batistuta con la Fiorentina es de once jornadas consecutivas marcando, y data de la campaña 1993-94.

Cristiano Ronaldo superó las nueve de David Trezeguet, que era el máximo realizador con la Vecchia Signora.

El portugués puede quedar en la misma situación de Fabio Quagliarella: marcar en once partidos seguidos, pero no en once fechas consecutivas, al saltarse una por lesión, en el caso de Quagliarella.

LA RACHA DE CRISTIANO RONALDO CON LA JUVENTUS

Estos fueron los diez partidos al hilo en los que anotó Cristiano Ronaldo por la Serie A: