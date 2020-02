Brilla Juan Luis Barrios y termina tercero en el 21K Guadalajara

El mexicano Juan Luis Barrios dio la cara por los atletas locales y logró colarse al podio en el 21K Guadalajara 2020. La mañana de este domingo, como parte de los festejos por el 478 aniversario de la fundación de la Perla Tapatía, se realizó la edición número 34 del medio maratón tapatío. En total, fueron 13,928 corredores los que participaron. Como se esperaba, la competencia fue dominada por corredores kenianos: Benson Kipruto se impuso en la rama varonil y Lucy Cheruiyot en la femenil.

Benson Kipruto detuvo el cronómetro en 01:02:13 horas y protagonizó un final de alarido. A lo largo de los 21 kilómetros, sostuvo una cerrada lucha con su compatriota Geoffrey Kimutai, quien tuvo que conformarse con el segundo puesto, pero a sólo un segundo de distancia (01:02:14). “Me siento muy bien, tuve un muy buen entrenamiento y me esforcé mucho para esta carrera, no me sentí mal”, dijo el ganador, luego de cruzar la meta.

La nota destacada del domingo la dio el mexicano Juan Luis Barrios, quien ya en el pasado ganó dos veces esta competencia. Se sabía que los kenianos partían como favoritos para el 21K Guadalajara 2020 y el corredor azteca logró mantenerse en la pelea durante gran parte del trayecto. Finalmente, cruzó la meta en tercer puesto con tiempo de 01:02:27 horas, estableciendo así una nueva mejor marca en tierras tapatías.

“Me sentí muy bien. Más que regresar al podio, me siento muy contento de regresar a Guadalajara con toda esta gente. Me siento muy contento, agradecido con la ciudad, se consigue un tercer lugar y es un triunfo para México”, señaló el corredor, luego de la intensa lucha con los atletas kenianos.

Dominio africano

En la rama femenil, el dominio del podio fue completamente africano. La keniana Lucy Cheruiyot se quedó con el triunfo tras cruzar la meta con tiempo de 01:10:52 horas, mientras que la etíope Belaynesh Oljira Jemama terminó segunda (01:10:56) y la también keniana Winfridah Moraa Moseti se llevó la tercera posición (01:11:14).

En la categoría de atletas con discapacidad, el 21K Guadalajara 2020, que por segundo año consecutivo ostenta la Etiqueta Oro otorgada por World Athletics, fue ganado por Gonzalo Valdovinos, con tiempo de 49:32 minutos. Gerardo Ortiz Cuevas (50:50) y Rafael Botello (53:07) fueron segundo y tercero. En la rama femenil, Alicia Ibarra Barajas se llevó el triunfo (1:05:05 horas), seguida por Ivonne Reyes Gómez (01:06:12) y Brenda Osnaya (01:06:19).