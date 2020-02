Chivas, “a muerte” con el técnico Luis Fernando Tena

La continuidad de Luis Fernando Tena pende de un hilo. La presión va en aumento en Chivas, luego de hilvanar dos derrotas. En el descalabro por 1-2 ante Cruz Azul, del sábado pasado, el equipo dejó mejores sensaciones, pero no le alcanzó para sumar. Un sector de la afición rojiblanca exige ya su salida, pero el plantel del Rebaño Sagrado asegura que está “a muerte” con el técnico.

“Estamos con él a muerte, porque él nos ha cambiado la perspectiva, nos ha hecho un equipo, nos ha hecho muy unidos. Esto no es su culpa, él está poniendo a los que llegaron, a los que cree que están mejor y nosotros tratamos de responder. En realidad las cosas no se han dado, pero contra Cruz Azul no merecíamos perder, merecíamos ganar 4-2 o 3-2. El equipo trabajó muy bien, fue superior, metimos a Cruz Azul atrás, pero el resultado no se nos dio y tenemos que checar los detalles”, explicó Fernando Beltrán.

“Hacerle entender a la gente que estamos trabajando, así como en San Luis jugamos mal y sacamos el empate, contra Cruz Azul no merecíamos perder. Jugamos bien, fuimos mejores y hemos mejorado muchísimas cosas. Pedirle a la gente que nos apoye, tanto a nosotros como a los refuerzos porque se le abucheó a Antuna y es complicado porque él se esfuerza al máximo, trabaja mucho”, añadió el mediocampista.

Defiende a Uriel Antuna

El plantel de Chivas salió en defensa de su compañero Uriel Antuna, quien fue abucheado por la tribuna repleta, luego de fallar cuatro ocasiones de gol durante el encuentro. “Entiendo a la gente y su molestia porque las cosas no están saliendo como ellos quisieran, pero que nos comprendan, que en realidad estamos trabajando y queremos poner a Chivas donde se merece”, aseveró Fernando Beltrán.

“No lo vamos a dejar caer, sabemos su calidad y sabemos lo mucho que nos aporta. Contra Cruz Azul nos aportó muchísimo a pesar de que no concretó, no tuvo la definición, pero en realidad nos ayudó muchísimo en el ida y vuelta, se entregó, metió centros. Lo necesitamos bien, creo que la afición también debe entender que tiene fallas, que es ser humano y que va a fallar”, concluyó.