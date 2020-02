Cristian “Chicote” Calderón desata nueva polémica en Chivas

Como si Chivas no tuviera suficientes problemas con lo que pasa en la cancha, ahora enfrenta una nueva polémica. La mañana de este lunes, el lateral izquierdo Cristian “Chicote” Calderón no entrenó con el primer equipo. La versión oficial es que el futbolista reportó problemas estomacales. Sin embargo, al saberse eso, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de él en la Feria de Ameca, Jalisco.

De acuerdo a las imágenes que comenzaron a circular, el “Chicote” Calderón incluso habría subido al escenario para cantar con la Banda Inolvidable Agua de la Llave. El momento fue apreciado por los presentes y fotografiado por muchos de ellos, que subieron dichas evidencias a redes sociales al conocer que no había entrenado con Chivas.

Con las fotografías no queda claro si el futbolista consumió o no bebidas alcohólicas. El reglamento interno de Chivas contempla multas en caso de que cualquiera de sus integrantes sea captado en imágenes donde esté ingiriendo cualquier cosa embriagante. Pero eso hasta el momento no ha podido determinarse.

Apenas el sábado pasado, Cristian “Chichote” Calderón recibió la oportunidad de ser titular como lateral izquierdo. Le quitó el lugar a Miguel Ponce, pero Chivas no pudo corregir el rumbo y perdió por 2-1 ante Cruz Azul. Antes de comenzar la campaña, el zurdo llegó al Guadalajara procedente del Necaxa. De acuerdo a fuentes cercanas a la directiva, el Rebaño Sagrado habría pagado ocho millones de dólares por él.