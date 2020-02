Chivas femenil ya piensa en el Clásico Tapatío frente al Atlas

Para Chivas era urgente poner fin al bache de dos partidos sin victoria. Pudo hacerlo la noche del lunes pasado, al golear como visitante por 4-1 a Xolos de Tijuana. Pero el equipo rojiblanco no se da tiempo para celebrar pues el siguiente compromiso es importante. El Guadalajara piensa ya en el Clásico Tapatío del próximo lunes, frente al Atlas.

“Estoy muy contento por ese resultado, producto del esfuerzo de las muchachas como siempre. Gracias a Dios sacamos esa victoria, que nos ayuda a seguir sumando y escalar posiciones dentro de la clasificación. Pero no podemos festejar nada, ya es momento de pensar en lo que viene, el Clásico Tapatío”, explicó el técnico Ramón Villa Zevallos.

“Lo que me tenía ocupado primero era el equipo de Xolos, pero a partir de este momento ya estamos pensando en el Clásico. Tendremos tiempo en la semana para plantear un buen partido y tener un buen resultado como fue el lunes pasado”, agregó el entrenador de Chivas femenil.

Ahora que parece haber encontrado el funcionamiento que buscaba, Ramón Villa Zevallos no asegura repetir cuadro. “Es muy prematuro saber si vamos a salir con el mismo equipo o no ante Atlas. Primero tenemos que evaluar el estado físico de todas, se ven cansadas. Espero que el reporte médico que me den sea favorable y en el transcurso de la semana trataremos de elegir quiénes están en las mejores condiciones para enfrentar el Clásico”, señaló.

Palafox busca su mejor nivel

Finalmente, detalló el estado de una de sus figuras. “La competencia interna es muy buena, las jugadoras lo han estado haciendo bien, Norma Palafox está trabajando bastante bien, viene de un periodo de no estar en actividad futbolística. Poco a poco estará retomando su nivel y en cuanto lo consiga estaremos considerando que pueda ser parte del 11 titular”, concluyó el técnico de Chivas.