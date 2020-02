PSG, la última víctima de Haaland: conoce los equipos goleados por el vikingo en Champions

Dos goles de Erling Haaland le dieron al Borussia Dortmund la victoria 2-1 sobre el PSG, este martes en la ida de los octavos de final de la Champions. Los parisinos son las últimas víctimas del vikingo que asola Europa.

El noruego abrió el marcador en el Signal-Iduna-Park al 69, igualando las acciones Neymar, a pase de Kylian Mbappé. Haaland dejó las cifras definitivas al 77, con asistencia de Gio Reyna.

La partida de vuelta será el 11 de marzo en el Parque de los Príncipes.

Para Haaland es el décimo gol en siete partidos de la Champions League 2019-20, tras haber logrado ocho con el RB Salzburg en la fase de grupos.

Es el primer futbolista en marcar con dos equipos distintos en la competición durante la misma temporada.

La palabra del noruego tras marcar al PSG

“Quiero acabar como máximo goleador”, advirtió Haaland, en la entrevista post partido con el portal de la Uefa. “En el segundo gol no he pensado demasiado, solo he actuado en el momento. Son situaciones que se trabajan. Es fantástico”.

El nórdico recibió el premio al Jugador del Partido, reconocimiento que implementa la Uefa desde esta instancia.

Lucien Favre, entrenador del Dortmund, valoró el aporte defensivo de Haaland, amén de los goles: “Defendió bien, con el equipo, y eso nos ayudó. Con él podemos jugar balones profundos o hacerle conservar el balón”.

“En su segundo gol”, recalca el suizo, “recibe un gran pase de Reyna, y Haaland se mueve muy bien para recibir”.

Los goles de Haaland en Champions

A continuación te dejamos con todas las víctimas de Haaland en la Champions League 2019-20, tanto con Salzburg como con Dortmund.

17 de septiembre: Genk, tres goles, victoria del Salzburgo 6-2

2 de octubre: Liverpool, un gol, derrota de los austríacos 4-3

23 de octubre: Napoli, dos goles, caída austríaca 3-2

5 de noviembre: Napoli, un gol, empate a uno

27 de noviembre: Genk, un gol, victoria del Salzburgo 4-1

18 de febrero: PSG, dos goles, triunfo del Borussia Dortmund 2-1