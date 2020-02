Chivas planeaba estar entre los primeros cuatro de la tabla

Con el correr de los partidos, Chivas sufre porque la millonaria inversión que se hizo en refuerzos no se refleja en buenos resultado. La afición está molesta y el plantel reconoce que están lejos incluso de sus propias expectativas. El zaguero central del Rebaño Sagrado, Hiram Mier, revela que en los planes del vestidor estaba el ubicarse a estas alturas en los primeros cuatro puestos.

“En puntos, tal vez no teníamos un número específico, pero sí estar dentro de los primeros cuatro lugares. No nada más en los primeros partidos, es mantenerse siempre en zona de clasificación”, explicó este miércoles, antes del entrenamiento en Verde Valle. Enseguida, reconoció que el mal paso del equipo causa pena.

“Vergüenza… la verdad da un poco de pena, de que los resultados no se estén dando. La afición tiene muy expectativas altas, nosotros también nos pusimos muy altas las expectativas y no hemos podido dar esas alegrías a nosotros, a la afición, a la institución. Sabemos que los números no los hemos dado y estamos conscientes de ello. El viernes (contra Tijuana) una buena oportunidad de sumar de tres puntos, regresar esa alegría, esa confianza y seguir trabajando”, detalló.

Sabe que el grupo está ahora obligado a conseguir un buen resultado el viernes en casa de Xolos. “No hay tiempo, era iniciar desde la primera jornada ganando y buscando puntos para estar en los primeros lugares. Fue uno de los objetivos que nos pusimos y no se ha dado. Los números que tenemos no son los que nos habíamos planteado al inicio del torneo”, señaló.

“La verdad que no hay tiempo, porque pasan jornadas y si dejas de sumar, vas bajando posiciones. Tenemos una muy buena oportunidad el viernes para sacar un buen resultado, ganar en confianza y escalar posiciones. Aunque estemos fuera de zona de calificación, estamos muy cerca en puntaje, queda torneo y es importante ganar el viernes”, agregó Hiram Mier.

Respaldo total a Tena

Finalmente, el defensor central de Chivas admitió que el triunfo también urge para calmar las voces que piden la salida de Luis Fernando Tena. “Yo casi no veo televisión, no leo noticias casi de futbol. El análisis que hacemos nosotros es dentro del equipo con videos para corregir errores. Pero presión no, yo en lo personal no siento presión. Lamentablemente cuando los resultados no se dan es lo primero que pasa, un cambio de técnico, pero no estamos pensando en eso”, afirmó.

“Estamos contentos con el profesor y con su cuerpo técnico. Lo conozco de hace años, trabaja muy bien, tiene muy buena idea de juego y le vino muy bien al equipo. Pero se tienen que dar los resultados para que esos comentarios cambien y no esté circulando que haya un cambio de técnico. En lo personal a mí no me cansa porque no estoy al pendiente de noticias de futbol, de redes sociales y entre nosotros tampoco lo pensamos, ni lo comentamos”, concluyó Hiram Mier.