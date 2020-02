Las duras declaraciones de Neymar que dejan mal parado al PSG

View this post on Instagram

⌛️ Full-Time / Fin de match . Borussia Dortmund 2️⃣-1️⃣ Paris Saint-Germain ⚽️ #NeymarJr 75’ . #AllezParis #ICICESTPARIS #PSG #ParisSaintGermain #Paris #Football #UCL #ChampionsLeague #BVBPSG