Tottenham: Mourinho lamenta el cansancio de su equipo ante Leipzig

José Mourinho lamentó el agotamiento del Tottenham ante el RB Leipzig, en la derrota 1-0 por la ida de octavos de final de la Champions League.

Timo Werner, de penal, anotó el gol del triunfo alemán en Londres.

El compromiso de vuelta será el 10 de marzo en el Red Bull Arena, de Leipzig.

Tottenham, una pistola sin balas

Los Spurs perdieron el fin de semana a Heung Min Son por una fractura en su brazo derecho. Previamente se habían quedado sin su principal goleador, Harry Kane, también lesionado, mientras que Christian Eriksen fue vendido al Inter de Milán.

“El Leipzig jugó con Werner, Schick y Nkunku. Schick y Nkunku más de 70 minutos”, señaló el portugués, de acuerdo con el portal dela Uefa. “Nosotros estábamos muy cansados, he jugado con dos futbolistas muy cansados. Si quieres analizarlo todo, tienes que conocer nuestra situación”.

“Lamela no ha entrenado ni un día, calentó ayer para las cámaras, pero no ha jugado con el equipo. Ha jugado los últimos 20 minutos como los ha jugado. Lucas y Bergwijn, muy cansados, lo han dado todo. Eso me da confianza en el espíritu y la mentalidad de mis jugadores, de lo que somos como grupo. Un fantástico grupo”, señaló Mou.

"Éramos como una pistola sin balas", recalcó.

Tottenham marcha en el quinto lugar de la Premier League con 40 puntos, a uno del Chelsea.