Nicolás Benedetti llega a Guadalajara para ser operado de la rodilla

Es una de las lesiones más temidas por los futbolistas: ligamento y menisco de la rodilla derecha. Nicolás Benedetti, jugador del América, se lastimó mientras estaba con la Selección Colombiana, en el Preolímpico de Conmebol. Este jueves, llegó a la ciudad de Guadalajara, donde el viernes será operado por el doctor Rafael Ortega.

“Mucha tranquilidad para enfrentar este nuevo proceso. Vamos a valorarlo con el doctor Ortega, esperamos que si todo sale bien me opero mañana. Esperemos primero hoy la valoración. Muy tranquilo, estuve en Colombia un par de días, me vine para México y la verdad que he estado muy tranquilo, muy motivado para salir de esta, confiando en Dios que todo va a salir bien”, explicó el colombiano.

Al llegar al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, de la ciudad de Guadalajara, Nicolás Benedetti lamentó que la lesión se presente en un momento bueno de su carrera. “Sí, creo que estaba encontrando mi nivel, mi ritmo, desafortunadamente se presenta esta lesión, pero bueno son cosas del futbol, enseñanzas de la vida y volver mejor”, afirmó.

Pero a pesar de la gravedad de lo que vive el futbolista colombiano, se mantiene optimista. Asegura que volverá más fuerte a las canchas. “Sí un poco (de nervio), es normal, por la operación, por todo lo que se vive con estas lesiones. Pero son cosas de futbol. A muchos jugadores les ha pasado y han salido mucho mejor. Espero que no sea la excepción”, finalizó Nicolás Benedetti.