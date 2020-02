Michael Jordan llora al recordar a Kobe Bryant

La presencia del ex astro de la NBA Michael Jordan en el homenaje de Kobe Bryant cautivó a los miles de espectadores que se dieron cita en el Staples Center para recordar a la ex estrella de los Lakers de Los Ángeles.

Y aún más cuando subió al estrado a dedicar unas palabras para quien consideró como su “hermano mayor” y conforme avanzó en su discurso, no pudo contener las lágrimas.

"Vengo como un amigo del basquetbol que admira cómo fue como padre. En la vida, como padre, en el basquetbol, Kobe nunca se guardó nada, lo dejó todo en la duela. Tal vez les sorprenda que Kobe y yo fuéramos tan buenos amigos, era como mi hermano pequeño. Todos querían compararnos, pero yo solo quería hablar de Kobe", dijo el mítico ex jugador de los Chicago Bulls conmovido hasta las lágrimas.

"Kobe era la inspiración, quería ser el mejor basquetbolista que podía ser y conforme lo conocí quería ser el mejor hermano mayor para él que pudiera ser. Me llamaba, me escribía a altas horas de la madrugada para hablarme de movimientos, trabajo de pies, la ofensiva del triángulo. Al inicio lo tomé como un atrevimiento, pero descubrí la pasión que este niño tenía que jamás vi en alguien más", agregó.

Incluso hasta se dio tiempo de bromear sobre su famoso meme donde está llorando.

"Ahora volveré a verme en un meme llorando los próximos años. Le dije a mi esposa que no quería hacer esto porque me convertiría en un meme (risas), pero accedí por ser Kobe Bryant", afirmó.

Y continuó en tono más serio: "Admiré de él su deseo de mejorar cada día no solo como deportista, sino como persona. Admiro y aplaudo lo que logró en familia con Vanessa (Bryant), ahora que me acabo de convertir en abuelo recuerdo mucho que él me enseñó a sonreír, no puedo esperar a ver a mi nieta y hablarle con el amor que Kobe le hablaba a sus hijas", comentó.

"Me quedo con el recuerdo de mi hermano menor, de intentar ayudarle en todo lo que pude, de un hombre que unió a todo el mundo, que entregó siempre lo máximo en todo. Descansa en paz Kobe, descansa en paz hermano menor", terminó.

