Miles de aficionados y estrellas de la NBA dan último adiós a Kobe Bryant

Miles de personas se congregaron en el centro de Los Ángeles para decir adiós a Kobe y Gianna Bryant, horas antes del inicio de un homenaje para la estrella de los Lakers y su hija de 13 años en el Staples Center.

El homenaje, para el que se agotaron las entradas, se llevó a cabo en la arena en la que Bryant jugó por los Lakers a lo largo de dos décadas. Kobe y Gianna Bryant murieron el 26 de enero en un accidente de helicóptero que cobró otras siete vidas.

La ceremonia inició con la cantante Beyoncé interpretando sus canciones “XO” y “Halo" acompañada por una docena de músicos.

Estrellas actuales de la NBA y leyendas de la liga acudieron a despedir a Bryant, que con los Lakers conquistó cinco títulos de la NBA.

Michael Jordan, Jerry West, Phil Jackson, Kareem Abdul Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, Pau Gasol y Steph Curry estuvieron entre el público del Staples Center.

El dinero obtenido por la venta de los boletos será donado a la Fundación Mamba and Mambacita Sports, que apoya los programas deportivos para jóvenes en comunidades en desventaja y que ofrece clínicas deportivas para niñas y mujeres.

El conductor del programa televisivo Late Night, Jimmy Kimmel, fue el encargado de presentar a la viuda de Kobe Bryant, Vanessa, quien recibió una ovación de pie de parte de los presentes.

Vanesa agradeció emocionada al público por estar ahí y dijo que ha recibido muchas muestras de amor.

El homenaje inició apenas horas después de que Vanessa presentara una demanda contra el dueño del helicóptero que se estrelló en la niebla el mes pasado. La demanda legal por homicidio por negligencia argumenta que el piloto, Ara Zobayan, fue descuidado e imprudente al volar la aeronave en un cielo nublado.

El vestíbulo se convirtió en un mar de personas vestidas de morado y amarillo, los colores de los Lakers, y otras de negro. En las pantallas del marcador, la vida de la familia Bryant desfilaba a través de las imágenes: Vanessa y Kobe, Kobe y Gianna, toda la familia disfrazada, Gianna en la cancha, fotografías de Gianna cuando era una bebé con su padre.

Los aficionados recibieron un programa que contiene fotografías, un prendedor morado con las siglas KB y una camiseta con fotografías de padre e hija.

Entre quienes llegaron temprano se encontraba Alyssa Shapiro, una mujer de 27 años de Huntington Beach que aseguró que decidió convertirse en jugadora de básquetbol luego de ver constantemente partidos de los Lakers en compañía de su padre.

El amor de su familia por el básquetbol _y la labor de Bryant para impulsar este deporte entre las mujeres_ la inspiró para luego ser entrenadora de un equipo femenil de secundaria. Su equipo llegó a enfrentar al que pertenecía Gianna y a ella le tocó ver a Bryant apoyando a su hija desde las tribunas.

Portando carteles con forma de corazón con los nombres de “Kobe” y “Gigi”, Shapiro señaló que una vez se acercó a Bryant antes de un partido.

“Sólo quería agradecerle por ser tan inspiración para mí”, dijo. “Crecí viéndolo en la pantalla… me hizo darme cuenta de que él es más que un tipo en la cancha”.

Join us for A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant. https://t.co/btsnvmsxYY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020