Atlas necesita un triunfo para generar unión con su afición

Los Zorros no pasan por el mejor momento, pues en la cancha los resultados no se dan. Por si fuera poco, su técnico, Rafael Puente, hizo enojar a un sector de la afición cuando aseguró que la histórica frase “a lo Atlas” no tendría lugar en su gestión, pues la considera una forma de victimizarse. Ahora, el plantel se dice urgido de un triunfo para tratar de congraciarse con sus seguidores y retomar la unión.

“Sabemos todos los jugadores que llegamos de esa frase. No sé si se entendió lo que dijo Rafa, pero nosotros dentro del campo nos tenemos que sacrificar hasta el 90'. Debemos buscar ganar siempre en todas las canchas y será 'a lo Atlas' o no, pero nosotros necesitamos ganar para de esa forma buscar la unión con afición y dentro de la cancha también”, explicó el defensor Germán Conti.

“Sabemos que estamos pasando por buen momento, somos autocríticos, sabemos que lo estamos pasando mal. Nos debemos enfocar en seguir entrenando como entrenamos, ese será el camino, con mucho trabajo. A la larga, las rachas se terminan, son varios partidos sin ganar, pero tenemos una oportunidad ante Santos de visitante y haremos lo mejor posible, sacrificando por el compañero para traernos los tres puntos”, aseveró el rojinegro.

Tranquilidad para el técnico

El equipo también quiere darle tranquilidad con un triunfo al técnico que suma tres derrotas desde que llegó. “La principal diferencia es en los entrenamientos y Rafa (Puente) nos pide más intensidad, son mucho más intensos sus entrenamientos. Son buenos técnicos y debí quedarme con una gran imagen de una gran persona como Leandro Cufré que me dejó venir a este club. A Rafa estamos conociéndolo para juntos salir de esto y sacar al Atlas de la parte baja de la tabla”, sentenció.