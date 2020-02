“Chicote” Calderón se disculpa con Chivas y reconoce su mala decisión

Cristian “Chicote” Calderón fue multado económicamente y castigado en lo deportivo por su directiva. En Chivas no cayó para nada en gracia que se fuera de fiesta un día después de perder frente al Cruz Azul. Y este miércoles, el refuerzo del Rebaño Sagrado se disculpó públicamente, mediante un video difundido en las redes sociales del club. Además, reconoció haber tomado una mala decisión.

“Fue una mala decisión el haber salido, el haber ido ahí. Creo que después de eso me queda una experiencia muy buena. Me queda la experiencia de saber cómo, cuándo, dónde y a qué hora sales para hacer tus cosas. Hoy sí se va a ver un Chicote más concentrado, metido en cada trabajo, en cada partido en cada esfuerzo. Creo que sí será completamente diferente a lo que venía trabajando”, explicó el futbolista recién llegado a Chivas.

🎥 Estas son las palabras de Cristian Calderón para la afición ⬇️ pic.twitter.com/E2n0dXMWVt — CHIVAS (@Chivas) February 26, 2020

“Sabemos que no vamos por un excelente camino por el club como para estar haciendo esas cosas. Lo acepto, quiero también pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva. Ya hablé con Peláez, le pedí una disculpa; hablé con el profe y le pedí una disculpa. Al empezar el entrenamiento también hablé con mis compañeros, les pedí una disculpa. Hoy quiero hacerlo públicamente aquí frente a la cámara, pedir una disculpa a los aficionados, a mi familia, a mis compañeros otra vez, a la institución. Somos seres humanos, pasamos por muchas cosas, hoy me tocó a mí, pero gracias a Dios tengo el apoyo de la directiva, de los profesores, de mis compañeros y obviamente de mi familia”, detalló.

“Mis papás tal vez no se merecían esto. Hablé con ellos, se los dije en la cara que la había regado, les pedí una disculpa también. Obviamente ellos confiaron en mí, les dije que no iba a volver a pasar lo mismo, que me servía de experiencia. Ahora solo queda trabajar, sabemos cómo es la gente, cómo puede ser la prensa nunca se les va olvidar lo que ha pasado, pero daré lo mejor de mí para ver si se puede olvidar en un futuro”, añadió.

Que todo quede atrás

Finalmente, dijo que ahora intentará dejar todo esto atrás. “Ya lo olvidé, lo pasado, pisado dicen y fue lo que yo hice. Me queda la experiencia, no va a volver a pasar, estoy 100 por ciento concentrado con el equipo y dar lo mejor de mí. Claro que me gustaría ser un ejemplo para los niños y niñas. Sabemos lo que es Chivas y tiene muchos seguidores, quiero dar lo mejor de mí, que vean la persona que es Chicote y también ellos se olviden del mal día que tuve. Tengo que trabajar para seguir siendo esa persona que los niños quieren ser de grandes”, concluyó.