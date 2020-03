Carlos Vela celebra su cumpleaños con golazo

Carlos Vela sigue en plan grande con Los Ángeles FC y así lo demostró en el juego inaugural de la MLS ante el Inter de Miami, donde por cierto milita el también mexicano Rodolfo Pizarro.

Poco antes del silbatazo final del primer tiempo, Carlos Vela tomó el balón en los linderos del área, hizo unos regates y terminó la jugada con un balón bombeado imposible de detener para el arquero Luis Robles para el 1-0 que al final fue el marcador final del partido.

De esta manera celebró su cumpleaños número 31.

Por su parte, Rodolfo Pizarro jugó los 90 minutos en su presentación como jugador del Inter Miami.

Mira el video:

Who else but @11carlosV?!?!?!?

El Capitán nets our first goal of Season 3!#LAFCvMIA 1-0 pic.twitter.com/hlVaRs7NUI

— LAFC (@LAFC) March 1, 2020