¿Jugó Lionel Messi lesionado el clásico ante Real Madrid?

Un video de la llegada de Lionel Messi con su equipo el Barcelona al estadio Santiago Bernabéu, ha levantado sospechas sobre si el astro argentino pudo haber jugado lesionado ante Real Madrid.

Y es que al rosarino se le ve rengueando levemente mientras baja unas escaleras y además durante el partido su presencia no pesó demasiado.

Mira el video:

Even in Madrid, he is hailed as a deity. pic.twitter.com/6HvFSn5f5w

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020