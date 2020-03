Mark Cuban ¿nuevo dueño del avión presidencial mexicano?

Un tuit de la cuenta @BenAirPlane está generando polémica en torno a la venta del avión presidencial mexicano.

Y es que en el mismo se afirma que el dueño del equipo de la NBA Dallas Mavericks, Mark Cuban, habría adquirido la aeronave.

“Estábamos a punto de firmar un contrato para comprar el 787 presidencial. El precio mínimo se fijó en 126 millones de dólares. Mark Cuban entró y lo compró en unos cuantos millones menos”, dice el tuit.

Tras las suspicacias, una reportera de Forbes, Hayley Cuccinello, desmintió que el empresario haya realizado la operación.

We were about to sign a contract to buy Mexican Presidential 787. The minimum price was set at $126 million. Mark Cuban swoops in and buys it for few Million less.

Congratulations Mr. Cuban! You bought a great aircraft at a very good price. pic.twitter.com/imGJOoo9ri

— Airplane Ben (@BenAirplane) March 2, 2020