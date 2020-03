Spike Lee no apoyará más a los Knicks... esta temporada

El fan número uno de los New York Knicks, Spike Lee, dijo que no asistirá más a sus partidos… por lo menos lo que resta de esta temporada.

Y es que el afamado director de cine se molestó luego de un altercado con personal de seguridad este lunes en uno de los accesos al Madison Square Garden, casa de los Knicks.

"Nadie me ha dicho nada. Me voy a quedar aquí plantado y si me quieres arrestar como hiciste con Charles Oakley, adelante", se escucha en un video que circula en redes sociales.

Director Spike Lee denied entry to MSG. Rumors are circulating that MSG CEO James Dolan didn’t want the famed director to enter. #SpikeLee #MSG pic.twitter.com/0gZVaHDXBP — BroTalkLive (@BroTalkLivePod) March 3, 2020

Este martes por la mañana declaró en el programa First Take de ESPN que no irá más a la arena a apoyar al equipo de sus amores, lo que resta de la campaña.

"Regresaré el año que viene, pero ya terminé por esta temporada. He terminado”, dijo Lee.

"Not this year … I'm done." You won't see Spike Lee at another Knicks game this season, according to him. pic.twitter.com/jdcNLBeopC — First Take (@FirstTake) March 3, 2020

Spike Lee joined @firsttake to explain last night's incident at MSG. pic.twitter.com/xsjGHApDqH — ESPN (@espn) March 3, 2020

Spike Lee ha apoyado a los Knicks desde la primera fila del Madison Square Garden por lo menos durante los últimos 30 años, por lo que su decisión ha llamado mucho la atención.

Ante el escándalo, los Knicks emitieron un comunicado de prensa donde afirman que lo único que trataron de hacer fue redirigir al personaje a su asiento por el acceso correcto.

New York Knicks Statement on Spike Lee pic.twitter.com/19JcvhFKO7 — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) March 3, 2020