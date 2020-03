Eric Dier del Tottenham salta a las gradas para pelear con aficionado

Un momento tenso se vivió al final del juego entre Tottenham y Norwich City de la FA Cup.

Y es que cuando se dirigía a los vestidores, el mediocampista de los Spurs Eric Dier se percató que en las tribunas del Tottenham Hotspur Stadium un aficionado se estaba haciendo de palabras con su hermano menor, y muy molesto subió hasta donde estaba la bronca para encararlo. En el video se puede ver a personas tratando de impedir que Dier se liara a golpes con la persona.

En conferencia de prensa, José Mourinho confirmó que el aficionado estaba lanzando insultos a Dier y su hermano se enfrascó en una discusión con él.

Otras versiones señalan que tras fallar uno de los penales, dicha persona comenzó a lanzar insultos racistas a Gedson Fernandes y eso pudo haber causado la molestia de Dier.

Tottenham fue eliminado de la FA Cup en tanda de penales por el Norwich City.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a

— FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020